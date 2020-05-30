Переболевших COVID-19 жителей Петербурга отправят на реабилитацию

Петербуржцы, которые переболели коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и тяжелой формах, начали направлять на реабилитацию.

Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. За время пандемии в Петербурга коронавирус перенесли 5,3 тысяч местных жителей, они уже выписаны из больниц. Однако пациентам, получившим серьезные осложнения от COVID-19, требуется реабилитация.

Эргашев заявил, что коронавирус может привести к серьезным последствиям, связанным с повреждением органов дыхания. Для восстановления дыхательной функции и поврежденных участков легких необходима реабилитационная помощь.

Тех, кто нуждается в реабилитации, будут направлять на лечение из стационаров или по направлению поликлиник.

Сейчас реабилитацию можно пройти в Городской больнице №40, где уже лечатся 30 переболевших пациентов. Они проходят курс физиотерапии, водные процедуры и занимаются лечебной гимнастикой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали, сколько нужно времени на восстановление легких.