В Минздраве рассказали, сколько нужно времени на восстановление легких

После коронавируса половине граждан нужно примерно три недели на восстановление органа.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем пишет «Интерфакс». Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что у половины людей, выписавшихся после выздоровления от коронавируса, легкие восстанавливаются примерно за три недели. Он отметил, что речь идет о тяжелых случаях, когда человеку пришлось ложиться в больницу.

Авдеев напомнил, насколько важно носить маски и перчатки. Он отметил, что так поступают все люди в нормальных странах, чтобы не допустить распространение коронавируса. Врач выразил надежду на то, что летом инфекция перестанет так быстро передаваться от человека к человеку и удастся избежать второй волны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт считает домашних животных, зараженных коронавирусом, безопасными. Человеку не нужно бояться животных и посылки.