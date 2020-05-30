Эксперт считает домашних животных, зараженных коронавирусом, безопасными

Человеку не нужно бояться животных и посылки.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем рассказал главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он заявил, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем от человека человеку, а также через слизистые глаза и рта. А вот домашние животные не могут заразить своего хозяина, несмотря на то, что и кошки, и собаки могут болеть инфекцией.

Также вряд ли можно заразиться через кровь и загрязненный поверхности. Невозможно и через воду, систему вентиляции, кожу рук. Напоминаем, что на данный момент в России коронавирус зарегистрировали почти у 400 тысяч человек, летальных исходов — 4 555.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос. Пока что препарат не прошел клинические испытания.