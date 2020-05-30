В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Тестирование на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Пока что препарат не прошел клинические испытания.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что одну из разработанных вакцин от коронавируса можно будет закапывать в нос. Отмечается, что часть вакцин вводят внутримышечно, но есть и другие способы, которые порой немного удобнее.

Пока что клинические испытания препараты не состоялись, но они запланированы на конец июня или начало июля. Завершить их планируют в сентябре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова рассказала, насколько эффективной будет вакцина от коронавируса. Ученые, заявила она, уверяют, что вирус мутирует, но не сильно, поэтому укол должен помочь.

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