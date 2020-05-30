Попова рассказала, насколько эффективной будет вакцина от коронавируса

Она ссылается на мнение ученых.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем пишут РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя эффективность создаваемой вакцины от коронавируса, предположила, что толк от нее точно будет. Ученые, заявила она, уверяют, что вирус мутирует, но не сильно, поэтому укол должен помочь.

«Учёные говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций. Это даёт нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной»,

— сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Напоминаем, что ВОЗ назвал сразу восемь российских разрабатываемых вакцин перспективными. Эксперты со всего мира трудятся, чтобы уберечь общество от инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин считает возможным сохранение ограничений до появления вакцины.