Собянин считает возможным сохранение ограничений до появления вакцины

Собянин считает возможным сохранение ограничений до появления вакцины
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Гражданам придется носить средства индивидуальной защиты.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24». Он заявил, что, скорее всего, ограничения нужно будет сохранять до появления вакцины – это позволит сохранить жизни и здоровье сотни людей. Собянин напомнил, что каждый день количество зараженных растет и забывать об этом не стоит. Он не считает ситуацию радужной и просил не «забегать вперед».

Мэр Москвы подчеркнул, что смертность в мае может быть выше, чем в апреле. Также Собянин объявил о важности понимания, от чего умирают граждане и связаны ли летальные исходы с хроническими заболеваниями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин предложил москвичам сделать график выхода на прогулки. В рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин подчеркнул, что это непростое решение. Люди устали сидеть дома, но угроза ещё не миновала.

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