Собянин предложил москвичам сделать график выхода на прогулки

Жители Москвы с 1 июня смогут посещать парки и скверы. Для этого в тестовом режиме будет сделан график выхода на прогулки по домам. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, данные меры предлагается осуществить в тестовом режим. Градоначальник добавил, что важно сделать максимально простую и доступную схему и пожить в таком режиме неделю, посмотреть, как будет развиваться ситуация.

В рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин подчеркнул, что это непростое решение. Люди устали сидеть дома, но угроза ещё не миновала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы предлагает открыть точки непродовольственной торговли и предприятия бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с посетителями.