Собянин предложил смягчить карантинные меры в Москве

В Москве с 1 июня могут смягчить карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 27 мая.

Собянин предлагает открыть точки непродовольственной торговли и предприятия бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с посетителями.

Для москвичей также планируют составить график прогулок. Выходить на улице им вероятно разрешат по домам.

«У нас практически половина коечного фонда свободна, это означает, что мы можем постепенно выводить плановую помощь в нормальную работу», — приводит слова Собянина оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

В Москве за последние сутки подтверждено 2 тыс. 140 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе заразились более 171 тыс. человек. Скончались за весь период 2 тыс. 183 человека, выздоровели 67 тыс. пациентов.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что город готов к первому и второму этапам снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.