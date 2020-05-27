Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к отмене ограничений

Москва готова к первому и второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме 27 мая.

«Если смотреть по этим трем показателям, то мы готовы к первому этапу, и в общем, в принципе, уже даже готовы ко второму», — приводит ТАСС слова Андреевой.

Решение о выходе из режима самоизоляции принимается на основании трех показателей: коэффициента распространения, наличия свободного коечного фонда и показателя тестирования.

По словам Андреевой, в Москве средний коэффициент распространения коронавируса — 0,85. Для снятия ограничений он должен быть меньше единицы длительное время. Столица также является лидером по количеству проведенных тестов.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на втором этапе работу возобновляют непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров и открываются некоторые образовательные организации.

В Москве за последние сутки выявлено 2 тыс. 140 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе заразились более 171 тыс. человек. Скончались за весь период 2 тыс. 183 человека (+ 73 за сутки). Выздоровели более 67 тыс. пациентов (+ 5 тыс. 539).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России зарегистрировали 8 тыс. 338 случаев коронавируса.