В России выявили 8 338 новых случаев коронавируса

В России подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В России подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

За последние сутки в России зарегистрировано 8 тыс. 338 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились 370 тыс. 680 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены в 85 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в среду, 27 мая.

В Москве заразились 2 тыс. 140 человек, в Московской области — 793, в Петербурге — 387, в Свердловской области — 235, в Нижегородской области — 231. В Ленинградской области выявлено 56 новых случаев COVID-19.

Выздоровели с начала пандемии 142 тыс. 208 человек (+ 11 079 за сутки). Скончались за весь период по официальным данным 3 тыс. 968 зараженных (+ 161).

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено около 5,6 млн случаев коронавируса. Лидируют по числу зараженных США, Бразилия, Россия и Великобритания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 9,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.