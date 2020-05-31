В воскресенье в Пулково отменили девять рейсов

В петербургском аэропорту снова отменили ряд рейсов. Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся девять самолетов.

Так, в воскресенье, 31 мая, пассажиры не вылетят в Сыктывкар, Геленджик, Москву, Пермь, Воронеж. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, изменения в расписание внесли, в том числе авиакомпании «РусЛайн», Pegas Fly и S7.

Напомним, отмена рейсов в аэропорту Северной столицы связана с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково стал первым в Европе по качеству обслуживания пассажиров.