Вирусолог поставил под сомнение новую версию происхождения коронавируса

Вирусолог Анатолий Альштейн усомнился в новых выводах китайских ученых о возникновении Covid-19.

Ранее специалисты из Китая опровергли прежнюю версию возникновения коронавируса. Прежде считалось, что первоисточником данной инфекции является не рынок морепродуктов города Ухань. Ученые заявили, что животные с рынка не могли стать источником заражения покупателей, так как они не были заражены Covid-19. При этом называть новый источник инфицирования они не стали.

По словам Альштейна, принципиального значения такие заявления сейчас не имеют. В эфире НСН доктор медицинских наук отметил, что заражение произошло естественным путем, а потому искать виноватых не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заразившихся COVID-19 в мире перевалило за 6 млн человек. За последний месяц число инфицированных выросло в два раза.