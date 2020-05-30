Число заразившихся COVID-19 в мире перевалило за 6 млн человек

На сегодняшний день новый тип коронавируса выявили у более чем шести миллионов человек.

Как сообщает ТАСС, согласно последним данным, в мире заразились 6 002 403 человека за все время с начала пандемии. Летальных исходов среди них достигло шести процентов — 366 674. За последний месяц число зараженных выросло в два раза. Напомним, что отметка в три миллиона случаев инфицирования была преодолена в конце апреля.

Больше всего положительных результатов тестов было зарегистрировано в Соединенных Штатах, на которые приходится почти треть всех зараженных. Второе место занимает Бразилия, а третье — Россия

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертность от коронавируса в Швеции побила мировой рекорд. Второе место в антирейтинге у Бразилии, следом иду Сан-Марино, Перу и Великобритания.