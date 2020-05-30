Смертность от коронавируса в Швеции побила мировой рекорд

Смертность от коронавируса в Швеции побила мировой рекорд
Швеция. Фото: pixabay.com

Число жертв коронавирусной инфекции в Швеции побило мировой рекорд.

Как сообщает The Daily Mail, за последнюю неделю с 23 по 29 мая в Швеции средний показатель количества смертей от осложнений коронавируса на миллион населения достигло 5,59. Этот показатель в одиннадцать раз превышает среднемировой — 0,49. Второе место в антирейтинге у Бразилии, следом иду Сан-Марино, Перу и Великобритания.

На сегодняшний день в Швеции коронавирус выявили у 36,4 тыс. человек. За время пандемии количество летальных исходов от инфекции составило 4,4 тыс, а выздоровело пять тысяч человек.

Напомним, власти Швеции не вводили жесткие карантинные меры с целью сохранения экономики. Однако, по прогнозам экспертов, это решение может и не спасти от кризиса, который происходит в других странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, к чему привел отказ Швеции от карантина.

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