Стало известно, к чему привел отказ Швеции от карантина

Проживающий в Швеции кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов рассказал о последствиях отказал от карантина в скандинавской стране.

Кинопродюсер рассказал «Сноб Медиа», что Швеция, власти которой отказались вводить карантин, может стать наглядным примером для других стран Европы.

По его словам, несмотря на отсутствия карантина, в Швеции все же приняли некоторые меры по борьбе с коронавирусом. Граждан просят регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей и поездок по стране, оставаться дома в случае появления симптомов ОРВИ, а также призывают пожилых людей ограничить контакты. Медики рекомендуют больше гулять и дышать свежим воздухом. При этом большинство жителей страны придерживаются этих правил.

Продюсер считает, что осуждающие ситуацию в Швеции опираются на плохую статистику по сравнению с другими европейскими странами. При этом Клебанов отметил, что статистика Швеции сильно отстает от закрывшихся на карантин Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии.

«Шведский метод» в ситуации с пандемией коронавируса обсуждался во многих странах. Между тем, стоит отметить, что отказ от введения карантина помог не допустить резкого падения экономики. Однако уровень смертности в стране оставляет желать лучшего. Сейчас он составляет около 32 смертей на 100 тысяч человек, что намного выше чем в соседних странах и в Соединенных Штатах (24 на 100 тысяч).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Швеции озвучили две главные меры в борьбе с коронавирусом.