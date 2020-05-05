Власти Швеции озвучили две главные меры в борьбе с коронавирусом

Власти Швеции озвучили две главные меры в борьбе с коронавирусом
Врач считает, что дисциплинированность шведов позволит не прибегать к крайним мерам. Фото: pixabay.com

Шведский эпидемиолог Юхан Гизеке назвал две главные меры, которых придерживается страна в борьбе с коронавирусной инфекцией: частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Швеция является одной из немногих стран мира, скептически относящихся к проблеме коронавирусной пандемии. Специалисты считают, что опасность COVID-19 преувеличена, а принимаемые по всему миру меры — слишком строгие. По мнению шведских врачей, достаточно лишь чаще мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование.

Гизеке также прокомментировал повсеместное закрытие границ, назвав это «бесполезным занятием». Эпидемиолог подчеркнул, что шведы — крайне дисциплинированны и внимательно соблюдают предписания властей, что помогает сдерживать распространение инфекции.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Швеции свыше тысячи граждан погибли от коронавирусной инфекции еще в середине апреля.

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