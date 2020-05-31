Доктор Мясников оценил степень опасности инфицированных Covid-19 домашних животных

Коронавирус не может передаваться через домашних животных. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, у животных может быть такой вирус, но заразить человека при этом они не могут. В своем Telegram-канале Мясников отметил, пока единственный доказанный способ передачи инфекции Covid-19 – воздушно-капельный. Этот путь он назвал самым доказанным.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог усомнился в новой версии происхождения коронавируса. Специалист отметил, что заражение произошло естественным путем, а потому искать виноватых не стоит.