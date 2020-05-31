В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения Covid-19

За последние сутки в Китае, где еще недавно бушевала эпидемия Covid-19, выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, еще три являются бессимптомными носителями.

По данным местных властей, в воскресенье, 31 мая, стало известно, что два новых случая носят характер ввозных, еще три человека являются бессимптомными носителями.

Как сообщили РИА Новости, также в стране не выявили ни одного случая летального исхода среди инфицированных коронавирусом, побороть болезнь смогли два человека.

За все время с начала эпидемии в КНР зафиксировали 83 001 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог объяснил возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае.