В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения Covid-19

В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения Covid-19
Коронавирус. Фото: pixabay

За последние сутки в Китае, где еще недавно бушевала эпидемия Covid-19, выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, еще три являются бессимптомными носителями.

По данным местных властей, в воскресенье, 31 мая, стало известно, что два новых случая носят характер ввозных, еще три человека являются бессимптомными носителями.

Как сообщили РИА Новости, также в стране не выявили ни одного случая летального исхода среди инфицированных коронавирусом, побороть болезнь смогли два человека.

За все время с начала эпидемии в КНР зафиксировали 83 001 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог объяснил возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заражение Китай коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения Covid-19
Илон Маск заявил о гордости после запуска нового корабля Crew Dragon
Российских курильщиков могут начать бесплатно лечить от зависимости
Доктор Мясников оценил степень опасности инфицированных Covid-19 домашних ...
Вирусолог поставил под сомнение новую версию происхождения коронавируса
«Надо работать»: Плющенко похвастался новеньким Porsche за 13 миллионов
В воскресенье в Пулково отменили девять рейсов
На улице Тамбасова среди ночи вспыхнул гараж