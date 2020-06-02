В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от Covid-19

Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование. Фото: pixabay

Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование. Фото: pixabay

Минобороны России отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от новой инфекции Covid-19.

Соответствующие испытания будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Там ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.

Согласно данным ведомства, для проверки вакцины отобрано 50 военнослужащих, среди них пять женщин. Заезд первой группы добровольцев в медучреждение состоится уже завтра, 3 июня.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как можно остановить распространение коронавируса. Об этом рассказал старший микробиолог Уильям Калви из Университета Саутгемптона.