Назван способ остановить распространение COVID-19

Старший микробиолог Уильям Калви из Университета Саутгемптона рассказал, как можно остановить распространение коронавируса.

Он предложил применять обеззараживающие свойства меди, сообщает Times.

По его словам, вирус умирает на поверхности меди спустя четыре часа, когда на других стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов. Это объясняется особенностями меди, ионы которой полностью уничтожают ДНК инфекции.

Микробиолог отметил, что перила, дверные ручки, а также поручни в общественном транспорте следует сделать с использованием медных элементов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 414 878 человек, умерли 4 855. При этом 175 877 пациентов вылечились.

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