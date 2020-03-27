Максимальная сумма штрафа за нарушение карантина может достигнуть 1 миллиона рублей

Правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Если заразившийся от переносчика, в случае несоблюдения карантина, человек погибнет, то нарушителю грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей. А должностное лицо в аналогичных обстоятельствах облагается штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Максимальная сумма наказания — миллион рулей, — предусмотрена в случае, если к гибели человека (или нескольких людей) от коронавируса приведут действия юридического лица.

В общей сложности, к ответственности за нарушение карантина в России привлечены более пятисот человек. Рассматривается также вопрос о введении штрафов за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какова вероятность летального исхода при заражении коронавирусом для пожилых людей.