В Минздраве обозначали вероятность летального исхода при заражении коронавирусом

Однако такая статистика не означает, что молодые люди находятся в безопасности. Риск тяжелой формы заболевания существует у всех групп населения. Фото: pixabay.com

Однако такая статистика не означает, что молодые люди находятся в безопасности. Риск тяжелой формы заболевания существует у всех групп населения. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения РФ оценили вероятность летального исхода при заражении коронавирусом среди граждан, попадающих в группу повышенного риска.

Так, по подсчетам специалистов, риск тяжелого течения или смерти от коронавирусной инфекции у пожилых людей старше 60 лет составляет 3,3%, в то время как у пенсионеров старше 70 лет — 8%. К сожалению, среди заразившихся старше 80 лет вероятность летального исхода равняется 15-20%.

В первую очередь, это обусловлено ослабленной иммунной системой, которая в пожилом возрасте хуже справляется с инфекцией. Об этом в четверг, 26 марта, рассказала глава Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева, передает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России скончался третий человек, причиной смерти которого стал коронавирус. В общей сложности число зараженных достигло 1036 человек.