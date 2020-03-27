В России умер еще один пациент с коронавирусом

За сутки в России с диагнозом коронавирус скончался один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Число жертв от коронавируса в стране достигло трех человек.

За сутки зафиксировано 196 случаев заражения коронавирусом в 16 регионах. Число зараженных увеличилось до 1036 человек. При этом 45 человек выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».