На Стародеревенской из-под земли забил фонтан: машины засыпало камнями

В Приморском районе Петербурга прорвало трубу. Местные жители шутят, что из-под земли забил фонтан.

Прорыв произошел сегодня, 2 июня, в 11 утра у дома №25 по Стародеревенской улице. Кадрами фонтана очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время поток воды удалось остановить, однако, по словам свидетелей, из-за случившегося пострадали припаркованные автомобили. Подписчики написали в комментариях к записи, что на транспортные средства сыпались камни и кирпичи вместе с водой. На фото видно, что среди пострадавших есть каршеринг.

Ликвидацией аварии занимались оперативные службы.

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