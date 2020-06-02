«Будто баллоны взрываются»: в переулке Челиева вспыхнул автопарк партнера «Яндекс.Такси»

В переулке Челиева вспыхнул автопарк. Судя по вывеске компании, она является партнером агрегатора «Яндекс.Такси».

Возгорание случилось сегодня, 2 июня. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Звуки как будто баллоны взрываются», — написал подписчик.

В комментариях пользователи написали, что на многих машинах действительно стоит газ. По предварительной информации, на месте происшествия находится автопарк компании «ТопЛайн». Тушить его прибыло несколько расчетов пожарных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили автосервис в Красном Селе. Силами девяти спасателей и двух единиц спецтехники пожар был потушен.