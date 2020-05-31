Спасатели потушили автосервис в Красном Селе

В воскресенье, 31 мая, в Красносельском районе произошел пожар. Там загорелся ангар.

Сообщение о пожаре поступило в 14:25. Спасатели прибыли к дому № 38 на улице Юных пионеров. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, горел ангар размером 30х30. Вскоре пламя распространилось на площади размером 15 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось к 15:11. Силами девяти спасателей и двух единиц спецтехники пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение о пожаре от местных жителей в половину седьмого вечера. Все произошло в субботу, 30 мая, в деревне в Лужском районе.