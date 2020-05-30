Десятки сараев сгорели при крупном пожаре в Лужском районе

Площадь пожара в деревне Ретюнь составила около 380 квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ленинградской области. Экстренные службы получили сообщение о пожаре от местных жителей в половину седьмого вечера. Все произошло в субботу, 30 мая, в деревне в Лужском районе.
При пожаре полностью сгорели десятки деревянных сараев и прочих хозяйственных построек, оставив жителей деревни без хранившихся там вещей. Огонь успел распространиться по огромной площади — до 380 «квадратов».
Сотрудники МЧС справились с крупным пожаром за полтора часа — огонь был ликвидирован в 21.05. На месте работали девять человек и две единицы техники.
О пострадавших не сообщается.
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