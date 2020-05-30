Бабушка и ее внук погибли при пожаре под Кингисеппом

Следственный комитет приступил к проверке по факту обнаружения тел пожилой женщины и ребенка на пепелище в Кингисеппском районе Ленобласти.

Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону. Обернувшийся трагедией пожар произошел в ночь с 29 на 30 мая в деревне Захонье. Там загорелся четырехквартирный дом.

Почти все жильцы дома успели выбежать на улицу, однако 60-летняя женщина и ее 10-летний внук остались внутри. Они погибли.

Специалисты провели осмотр тел и не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. На месте работала следственно-оперативная группа.

Причины возгорания пока неизвестны. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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