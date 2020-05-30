В здании на Руставели произошел пожар и уничтожил припаркованную рядом иномарку

В ночь на 30 мая в Калининском районе на улице Руставели произошел пожар.

По словам очевидцев, загорелось здание. Пламя перебросилось на припаркованную рядом иномарку.

«На Руставели 66 горит здание. В 1:30 передана заявка в 112. Пожарные приехали в 01:41. Увы спасти припаркованный рядом с магазином Магнит, Шевроле Круз не удалось», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Петербургу отметили, что на ликвидацию пожара ушло около двух часов. В кирпичном здании выгорела пристройка, а машину спасти не удалось. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Бокситогорском районе Ленобласти вспыхнул большой ангар. Тушить пожар приехали 32 огнеборца и 12 единиц пожарной спецтехники.