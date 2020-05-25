Спасатели локализовали пожар в большом ангаре в Пикалево

В Бокситогорском районе Ленобласти вспыхнул большой ангар. Тушить пожар приехали 32 огнеборца и 12 единиц пожарной спецтехники.

Возгорание произошло сегодня, 25 мая, в Пикалево. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в 13:30. По предварительной информации, возгорание случилось рядом с промышленной зоной.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, спасатели работали на месте около 25 минут. В настоящее время пламя удалось локализовать на площади 1 250 квадратных метров.

Пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти накануне вспыхнуло производство топливных брикетов.