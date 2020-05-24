В Ленобласти вспыхнуло производство топливных брикетов

В Ленобласти вспыхнуло производство топливных брикетов
Пожарные боролись с огнем почти два часа. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти загорелся производственный ангар. Спасатели боролись с огнем почти два часа.

Инцидент произошел сегодня, 24 мая, в деревне Гостилицы. Огонь охватил производственный ангар. По предварительным данным, там изготавливают топливные брикеты из прессованных опилок.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в результате вспыхнули 800 квадратных метров.

Огнеборцы тушили пламя более полутора часов. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне спасатели тушили полыхающую иномарку. В легковом автомобиле выгорел отсек двигателя.

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ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть происшествия
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