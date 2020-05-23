В Стрельне спасатели тушили полыхающую Kia

Вечером 23 мая в Петродворцовом районе произошел пожар. Загорелась иномарка в Стрельне.

Сообщение о возгорании поступило в 21:56 мск.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Горел автомобиль марки Kia возле дома № 66, корпус 1, на Санкт-Петербургском шоссе.

Справиться с огнем удалось в 22:06 мск. В машине выгорел отсек двигателя. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.