Пансионат «Заря» вылечил от коронавируса более тысячи человек

Пансионат &#171;Заря&#187; вылечил от коронавируса более тысячи человек
Пансионат находится в Репино. Фото: Google View

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил с проверкой пансионат «Заря» в Курортном районе, где лечатся пациенты с коронавирусом, протекающим в легкой и средней формах.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», четыре корпуса пансионата перепрофилировали для пациентов с коронавирусом с 22 апреля. Для пациентов подготовлено 600 коек, 73% из которых оснащены кислородом.

После компьютерной томографии больных из ближайших районов доставляют в пансионат либо в больницу №40, если пациент в тяжелом состоянии.

Всего в «Зарю» с конца апреля госпитализировали полторы тысячи человек, из которых 1050 уже выписали после выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве Петербурга рассказали, что горожан госпитализируют при поражении более 25% легких.

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Пансионат «Заря» вылечил от коронавируса более тысячи человек
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