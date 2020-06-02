Пансионат «Заря» вылечил от коронавируса более тысячи человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил с проверкой пансионат «Заря» в Курортном районе, где лечатся пациенты с коронавирусом, протекающим в легкой и средней формах.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», четыре корпуса пансионата перепрофилировали для пациентов с коронавирусом с 22 апреля. Для пациентов подготовлено 600 коек, 73% из которых оснащены кислородом.

После компьютерной томографии больных из ближайших районов доставляют в пансионат либо в больницу №40, если пациент в тяжелом состоянии.

Всего в «Зарю» с конца апреля госпитализировали полторы тысячи человек, из которых 1050 уже выписали после выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве Петербурга рассказали, что горожан госпитализируют при поражении более 25% легких.