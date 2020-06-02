В Комздраве Петербурга рассказали, что горожан госпитализируют при поражении более 25% легких

Направление на КТ может дать участковый терапевт или врач скорой помощи. Фото: pixabay,com

Направление на КТ может дать участковый терапевт или врач скорой помощи. Фото: pixabay,com

Глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева рассказала, при каких условиях необходимо проведение компьютерной томографии (КТ) и что является показателем к госпитализации.

По словам специалиста, направить на эту процедуру могут участковый врач или же врач бригады скорой помощи. При легкой форме коронавируса КТ проводится по предварительной записи, в случае со скорой — в срочном порядке, если у пациента наблюдается резкое ухудшение состояния.

Результаты компьютерной томографии также являются основанием для госпитализации пациента. Как отмечает Соловьева, однозначно кладут в больницу людей, у которых поражено свыше 25% легких. К счастью, большая часть пациентов может отправиться на амбулаторное лечение. «Это хорошее подспорье в диагностике», — заключила Соловьева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эстонии за последние сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.