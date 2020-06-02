В Эстонии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом за сутки

В Эстонии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Число зараженных в стране остается на уровне 1870 человек, сообщает республиканский департамент здоровья.

Всего с начала пандемии в республике 68 человек умерли, в больницах находится 20 пациентов.

Эстонские власти приняли решение 18 мая снять режим чрезвычайного положения в стране. Решение о завершении чрезвычайного положения в Эстонии было принято в связи с тем, что распространение коронавируса в стране пошло на спад, что подтверждает местный департамент здоровья и ученый совет по борьбе с вирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 374 287 человек. Скончались 377 607, при этом 2 909 749 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.