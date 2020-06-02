В Черногории закончилась эпидемия коронавируса

Правительство Черногории объявило об окончании эпидемии коронавирусной инфекции на территории страны.

Как сообщили в твиттере черногорского кабмина, такое заявление сделали в Национальном совете по инфекционным заболеваниям при правительстве страны.

Отмечается, что совет утвердил предложение Института общественного здоровья об объявлении в Черногории окончания коронавирусной пандемии.

В заявлении говорится, что победа на коронавирусом в стране стала результатом усилий всей системы и местных жителей на протяжение долгих месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кипр готов возобновить прием туристов с 15 июня, но для этого необходимо принять протоколы с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии Covid-19. Предполагается, что местные аэропорты возобновят работу в июне-июле, на третьем этапе снятия ограничений.