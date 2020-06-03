Правительство поручило проверить на соблюдение прав решения по Covid-19

Правительство поручило проверить на соблюдение прав решения по Covid-19
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Минздрав, Минюст и Роспотребнадзор вместе с правительством Москвы проанализируют нормативные акты, принятые из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа.

Сделать это поручил глава Правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением Covid-19.

Проверка коснется и указов мэра столицы. По словам Мишустина, особое внимание в ходе проверки стоит уделить положениям, которые затрагивали права граждан в наибольшей степени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский препарат от коронавируса поступит в больницы через неделю. 11 июня в медицинские учреждения поставят 60 тыс. его курсов.

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Правительство поручило проверить на соблюдение прав решения по Covid-19
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