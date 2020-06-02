Российский препарат от коронавируса поступит в больницы через неделю

Речь идет о препарате «Авифавир» против коронавируса, который ранее получил одобрение Министерства здравоохранения.

Поставками препарата в российские медучреждения займутся Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар». На следующей неделе, 11 июня, в больницы поставят 60 тысяч курсов препарата.

Перед этим первые партии «Авифавира» направят в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. Лишь после этого препарат начнут распространять, сообщили в фонде

«Авифавир» стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый в России препарат от коронавируса одобрил Минздрав. Он уже показал эффективности при клинических испытаниях.