Первый в России препарат от коронавируса одобрил Минздрав

В России первый лекарственный препарат против коронавирусной инфекции получил одобрение Министерства здравоохранения.

Согласно государственному реестру лекарственных средств, речь идет о препарате с торговым названием «Авифавир». Его международное наименование — «Фавипиравир».

В Российском фонде прямых инвестиций подтвердили регистрацию препарата. Сейчас проводится финальный этап испытания препарата на людях, в котором участвуют более 300 пациентов.

Российский препарат «Арифавир», нарушающий механизмы распространения коронавируса, уже показал эффективности при клинических испытаниях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае разрабатывают лекарство, способное остановить пандемию COVID-19 без вакцины. Речь идет о лекарстве на основе антител, которое, по мнению ученых, может сократить время выздоровления, а также обеспечить краткосрочный иммунитет.