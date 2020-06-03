В России обнаружили еще 8,5 тысяч случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории страны выявили 8 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые пациенты с COVID-19 зарегистрированы в 84 регионах России.

Как отметили в оперштабе, 38,5% зараженных, а это 3 287 человек, контактировали с уже заболевшими и переносят инфекцию бессимптомно. В общей сложности, с начала пандемии в России зафиксировано 432 277 пациентов с коронавирусом, не осталось регионов, где COVID-19 не был выявлен.

Кроме того, за последние сутки произошло 178 летальных случаев. Таким образом, количество погибших от коронавируса россиян достигло 5 215 человек. Отметим, что выздоровели 195 597 граждан, из них 8 972 человека были выписаны в течение минувших суток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге прибавилось 380 человек с коронавирусом за сутки.