Кремль прокомментировал неотложность проведения голосования по Конституции

Кремль прокомментировал неотложность проведения голосования по Конституции
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при условии соблюдения мер предосторожности при голосовании по поправкам в конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет.

Представитель Кремля отметил, что решение провести голосование по поправкам, не дожидаясь окончания эпидемии коронавируса было принято, потому что эпидемиологическая обстановка начала улучшаться, сообщает РИА «Новости». По его словам, «время становится более безопасным каждый день».

Голосование по поправкам состоится 1 июля. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин. День сделают выходным, чтобы россияне смогли попасть на участки.

Напомним, изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. В конце марта, президент России Владимир Путин принял решение о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.

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Кремль прокомментировал неотложность проведения голосования по Конституции
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