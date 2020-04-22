ВЦИОМ озвучил долю россиян, которые готовы прийти на голосование по поправкам к Конституции

Новая дата голосования по поправкам пока не назначена. Фото: Baltphoto

Новая дата голосования по поправкам пока не назначена. Фото: Baltphoto

По данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.

При этом среди 66% опрошенных, подтвердивших намерение отдать свой голос по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ, 47% заявили, что совершенно точно пойдут на это мероприятие. Еще 15% участников опроса ответили, что не намерены голосовать, причем 9% однозначно не поменяют своего решения.

Также, согласно результатам опроса, 50% граждан России одобряют предложенные президентом Владимиром Путиным поправки. 26% среди опрошенных выступают против изменений в действующей Конституции страны. По предположения ВЦИОМ, на сегодняшний день явка составила бы 52-54% населения, 67-68% из которых поддерживают поправки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным ВИЦОМ на 10 апреля, 80% россиян предпочитают оставаться дома.