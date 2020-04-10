ВЦИОМ: 80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса

Согласно опросу ВЦИОМ россияне реже стали выходить на улицу, обниматься при встрече с друзьями или навещать пожилых родственников.

За последние две недели 69% россиян стали реже прибегать к рукопожатию и перестали обниматься, а 84% респондентов заявили, что перестали видеться с друзьями, 69% стали реже навещать пожилых родственников, сообщает РБК. При этом 80% стали реже выходить на улицу. Кроме того, 76% перестали выходить из дома даже в магазин и аптеку.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 605 372 человека. Скончались 95 753, при этом 356 952 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 10 131 человека, умерли 76. При этом 698 пациентов вылечились.

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