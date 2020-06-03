Депутат Александр Рассудов: «Предприниматели Петербурга брошены на произвол судьбы»

Сегодня, 3 июня, Законодательное Собрание Петербурга приняло за основу проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах».

В его рамках в качестве дополнительных «антивирусных» мер поддержки бизнеса предлагается расширить перечень отраслей, где можно применять пониженные ставки налога по упрощенной системе налогообложения.

Согласно поправкам организация-налогоплательщик может не уплачивать авансовые платежи за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу в случае подачи соответствующего заявления в налоговый орган.

В ходе обсуждения законопроекта депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов назвал вносимые поправки «очередным законопроектом, который преподносится как благодать для предпринимателей».

Депутат считает, что было бы правильно освобождать предпринимателей и юридических лиц не от авансовых платежей, а оказывать помощь бизнесу, например, посредством уменьшения налоговых ставок на транспортный налог в целом за 2020 год. В настоящее время в Санкт-Петербурге установлены максимально возможные ставки транспортного налога (увеличены в 10 раз по сравнению с базовыми, предусмотренными Налоговым кодексом РФ).

«Бессмысленно говорить о какой-либо помощи бизнесу и предпринимателям, особенно, если мы говорим о транспортном налоге, который является одним из самых несправедливых и самых безграмотных налогов в нашей налоговой системе. Хотелось бы напомнить, что еще в 2011 году обсуждали, что вот сейчас мы поднимем акцизы и избавимся от транспортного налога. Акцизы, как известно, подняли давно. А вот с отменой транспортного налога не получилось — до сих пор он существует», — подчеркнул он.

Ситуацию с помощью бизнесу в Петербурге депутат сравнил с сюжетом фильма «Батальоны просят огня».

«По сюжету двум батальонам была обещана при наступлении всяческая поддержка, а потом они были брошены на произвол судьбы. Примерно то же самое сегодня происходит с бизнесом и предпринимателями, которые по факту повторяют судьбу этих двух батальонов», — отметил Александр Рассудов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Депутат Рассудов нашел деньги на помощь горожанам и бизнесу в «невыносимо полезных» программах Смольного.