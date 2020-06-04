Эксперт рассказал, как понять, прослушивается ли ваш смартфон

Нужно обратить внимание на приложения, установленные на телефон.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем пишет агентство «Прайм». Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что на прослушку могут указывать приложения, который владелец смартфона не устанавливал. Также нужно забеспокоиться, если телефон вдруг начал без причины то включаться, то выключаться, либо быстро разряжаться. Тревожным сигналом станет и перегрев устройства, даже когда оно находится в спящем режиме.

Кусков отметил, что бывают разные виды прослушки – в том числе легальные. В большинстве случаев сложно определить, в какому виду относится та или иная, так как используется дорогостоящее оборудование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, можно ли заразиться коронавирусом от смартфона. По словам эксперта, при ношении перчаток создается опасность инфицирования, если человек возьмет в руки смартфон грязными руками или в перчатках.