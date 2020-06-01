Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом от смартфона

Эксперт оценил риски заражения коронавирусной инфекцией при использовании смартфона.

Член общественного совета при российском Минздраве Эрик Бровко заявил, что перчатки снижают риск заражения новым коронавирусом от другого человека, однако повышают риск при использовании мобильного устройства, сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, при ношении перчаток создается опасность инфицирования, если человек возьмет в руки смартфон грязными руками или в перчатках.

Он уточнил, что ученые уже доказали, что инфекция долгое время может оставаться на пластике, картоне и металле. Бровко посоветовал не брать телефон в руки, а для совершения звонков пользоваться гарнитурой или наушниками. Если смартфон все же необходимо взять руками, то стоит снять при этом перчатку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали, что лучше масок защищает от коронавируса.