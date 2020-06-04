Врач перечислил способы поднятия давления без лекарств

Он убежден, что не всегда нужно прибегать к приему препаратов.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире телеканала «Россия 1». Он заявил, что гипертоники не всегда должны принимать лекарства, чтобы поднять давление. Нужно попробовать пить воду – увеличить количество потребления примерно в полтора раза. Так, например, можно пить воду за полчаса до приема пищи.

Также гипертоник может выпить чашку или две кофе, а также соленые продукты в первой половине дня. Это приведет к тому, что соль задержит жидкость в организме и увеличит давление, а кафе будет стимулировать тонус кровеносных сосудов.

Отмечается, что также стоит попробовать выполнять упражнения при помощи кистевого эспандера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления. Специалист поспешил отметить, что далеко не все люди, страдающие от скачков давления, получают медикаментозное лечение, поскольку есть и другие способы борьбы с таким недугом.