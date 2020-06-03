Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления

Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Скачки давления являются поводом обратиться ко врачу. Фото: Pixabay

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.

Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия-1», что для начала тем, кто столкнулся с такими проблемами, следует отправиться ко врачу и пройти процедуру суточного холтеровского мониторирования. Это поможет выявить время повышения и повышения давления.

Специалист поспешил отметить, что далеко не все люди, страдающие от скачков давления, получают медикаментозное лечение, поскольку есть и другие способы борьбы с таким недугом.

«Может быть, вам просто достаточно похудеть, отказаться от соли и научиться бороться со стрессом», — заявил врач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников рассказал, как избежать новой вспышки коронавируса в России. По его словам, именно санитарная дистанция и является основной мерой предосторожности.

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