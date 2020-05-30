Мясников рассказал, как избежать новой вспышки коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать новой вспышки COVID-19 в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что избежать новой вспышки коронавируса поможет сохранение мер, которые необходимы для соблюдения безопасного расстояния между людьми. По его словам, именно санитарная дистанция и является основной мерой предосторожности.

«Не будем соблюдать — никакие маски не помогут!» — пояснил врач.

Он также добавил, что прогулки по графику для жителей Москвы — вынужденная мера.

«Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — отметил он.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

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