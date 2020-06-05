Петербургских экологов поздравили со Всемирным днем окружающей среды

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил экологов с профессиональным праздником — Всемирным днем окружающей среды.

День эколога отмечается в России 5 июня.

Беглов отметил, что экологическая безопасности в городе важна так же, как и охрана памятников. Он напомнил, что Северная столица стала первым городом в России, организовавшей особо охраняемые природные зоны. Город также добился почти полной очистки сточных вод.

В опубликованном Смольным поздравлении говорится, что сейчас власти инициируют экологические проекты и занимаются благоустройством зеленых территорий.

Градоначальник заключил, что петербуржцы понимают свою ответственность за сохранение экологии для будущих поколения и поблагодарил экологов за защиту окружающей среды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге создадут экологический совет при губернаторе.